Intervenuto a Telefoot, l'attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha parlato dell'interessamento della Juventus: "Gli italiani si lasciano trasportare velocemente. Stamattina sono rimasto sorpreso dal ricevere messaggi da vari amici che mi parlavano delle voci sulla Juve. Sono un giocatore del Chelsea, sto bene qui. E' sempre positivo ricevere l'attenzione di questo tipo di club, mi lusinga, ma il focus resta sul Chelsea. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Ma non c'è assolutamente niente di fatto o di firmato con la Juve".



CHELSEA - Sulla concorrenza in attacco: "Non ho parlato con Lampard. Una cosa è certa: la competizione tra di noi ci porterà al top. Un grande club deve avere diverse opzioni in ogni posizione. Vogliamo essere in corsa per il titolo, io sono qui. Ho finito bene la stagione, ho dimostrato al mister che può contare su di me".