Olivier Giroud, a un passo dalla Juve nella scorsa estate, ha commentato la sua situazione. Anche di mercato. "Sono lontano dall'essere finito. Ho 35 anni, ma l'ambizione di un ragazzo di 20 anni. La squadra ha una grande forza offensiva e ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso", le parole dal ritiro della Francia.