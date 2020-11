Olievier Giroud è stato un "nome di riserva", come alternativa low cost a Suarez, Dzeko e Morata, nel casting attaccanti durante l'ultima sessione di mercato. Alla fine la Juventus non è nel futuro dell'attaccante francese, ma potrebbe esserci l'Inter. Un affare che potrebbe concretizzarsi già a gennaio, come ha lasciato intendere tra le righe ieri l'agente del giocatore Michael Manuello a FootMercato: "A 34 anni, se la situazione non cambia al Chelsea questa volta, non ci saranno opzioni per il prolungamento del contratto. Quindi ci sarà la voglia di andare a divertirsi e giocare. L'anno scorso c'era ancora un'opzione. Lì è diverso, soprattutto perché anche il Chelsea è stato in grado di fare acquisti a differenza della scorsa stagione. Quindi c'era bisogno di mantenere l'organico perché dietro ad Abraham, non c'erano molti attaccanti tranne Olivier e Batshuayi nel 2019-2020. Ora la situazione è diversa, quindi sarà più facile per tutte le parti in causa. Per ora è troppo presto per sapere cosa è veramente concreto e cosa non lo è. Gli interessi, le voci, per me che interessano poco. Vedremo da metà dicembre, prima di allora, dato che il mercato inizierà a gennaio, saranno solo voci".