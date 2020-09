C'è un motivo per cui Olivier, nonostante fosse praticamente ai margini del Chelsea (e a un passo dalla Serie A), decise di rimanere a Londra. Ora la possibilità di andare alla Juventus , quindi di trasferirsi a Torino. Sarà così semplice fargli lasciare la capitale inglese? Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe l'unica offerta presa in considerazione dall'attaccante francese. Che a Jen deve tanto, soprattutto dopo la turbolenza del 2014: dopo la vittoria in FA Cup con il suo Arsenal, il mondo gli si ribaltò alla vista della prima pagina del tabloid The Sun. In bella mostra, le foto con la modella Celia Kay con la quale l'attaccante francese, allora ai Gunners, aveva avuto un appuntamento in una stanza d'albergo poco prima del 5-1 dei Reds ad Anfield. Bufera totale per Giroud: rimase nascosto qualche giorno, poi twittò il desiderio di farsi perdonare dalla moglie e dai compagni di squadra.