L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del fischio di inizio della sfida contro il Monza, che potrebbe consentire ai rossoneri di effettuare il sorpasso sulla Juve al secondo posto in classifica. I bianconeri sono stati infatti fermati dal Verona e ora il vantaggio sul Milan si è ridotto ad un punto.'Stiamo bene, abbiamo vinto le ultime 6 o 7 partite su 9. Non si vede tanto che stiamo bene ma ci siamo. Diamo tutto per essere il più vicino possibile all'Inter fino al termine della stagione'.