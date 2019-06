Non era felice, e si sapeva. E oggi Olivier Giroud l'ha confermato. L'attaccante del Chelsea ha parlato dal ritiro della nazionale francese: "Non è stato semplice digerire l'arrivo di un altro attaccante, un centravanti che Sarri conosceva bene per averci lavorato assieme a Napoli, ma è anche vero che il coach ha mantenuto la sua parola dimostrando che avrei potuto ritagliarmi il mio spazio anche con l'arrivo di Higuain. Così sono rimasto concentrato su quello che dovevo fare e così anche chi era arrivato a gennaio è finito in panchina".