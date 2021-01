Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo futuro intervistato da Dauphiné Libéré, spegnendo i sogni di Andrea Pirlo, che recentemente aveva auspicato per un suo arrivo alla Juventus



RECORD DI HENRY - "Penso che sia possibile battere il record di Thierry Henry (...) Non mi pongo alcun limite. Facciamo questo lavoro per lasciare il segno nella storia del calcio ".



EUROPEO - "La mia partecipazione all'Europeo resta la mia priorità. Ho tanta voglia di vincere un nuovo trofeo con la maglia della Francia".



FUTURO - "Dove vedo il resto della mia carriera? Nel breve periodo la vedo al Chelsea".