L’intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha rilasciato un’intervista a Fiorentinanews.com, in cui ha parlato del futuro di Giroud: “Quelle di Giroud sono parole che un giocatore deve dire davanti ai microfoni. Sono convinto che se la Fiorentina gli presentasse un progetto ambizioso potrebbe arrivare anche a gennaio, condizione che peraltro converrebbe anche al Chelsea. Sarebbe il profilo perfetto per vari motivi: ha l’età giusta (34 anni, ndr) per portare esperienza nel gruppo e insegnare i movimenti a Vlahovic facendolo crescere, ma allo stesso tempo possiede ancora uno straordinario senso del gol. Inoltre condivide con Prandelli la passione per il golf e con Ribery la nazionalità francese. Giroud guadagna più o meno quanto l’ex Bayern, cifra accessibile per le casse di Commisso, e poi Pradè ha un ottimo rapporto con il Chelsea. Sarebbe un colpo che infiammerebbe la piazza e che risulterebbe utile almeno per i prossimi tre anni”.



SUL MERCATO ESTIVO – “Assolutamente si, considerando sempre che il Chelsea non può avanzare grandi pretese essendo il giocatore in scadenza. L’unico problema della Fiorentina è che fino a marzo non avrà ancora la certezza del suo futuro, trovandosi in una zona di classifica sempre pericolosa. Anche se, personalmente, credo che quest’anno il rischio retrocessione non esista vista la rosa a disposizione di Prandelli. Comunque se Pradè vorrà prendere Giroud a giugno, dovrà cominciare a lavorarci fin da ora”.