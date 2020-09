4









E' Olivieri Giroud il nome nuovo per l'attacco della Juventus. Il francese è la prima alternativa nel caso in cui si allunghino i tempi per arrivare a Dzeko o Suarez che resta il primo nella lista dei bianconeri. Dzeko è bloccato a Roma da Arek Milik per il quale il Napoli è tornato a chiedere 50 milioni di euro. A queste condizioni è difficile che l'affare si sblocchi. Il tempo passa e passerà anche per Suarez che la prossima settimana sosterrà l'esame B1 di italiano che però non garantirà il passaporto nel giro di pochi giorni. Se le lungaggini burocratiche allungheranno i tempi dell'affare allora la Juve si butterà su Giroud.



LE PROMESSE - Come riporta Sky Sport, il Chelsea ha promesso all'attaccante francese la cessione in caso di offerta da 5 milioni di euro. Il tecnico della Nazionale Didier Deschamps, invece, gli avrebbe promesso un posto nella rosa della Francia al prossimo europeo in caso di trasferimento e minutaggio adeguato in un top team come la Juventus. Per i bianconeri sarebbe una scelta low-cost ma di esperienza. Certo, non accende la passione dei tifosi che il Pistolero...