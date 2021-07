"Sono molto contento di aver firmato per il Milan. Vorrei ringraziare Frederic Massara e Paolo Maldini per avermi accolto qui e ovviamente Ivan Gazidis che conosco personalmente. Sono certo che insieme raggiungeremo grandi traguardi. Forza Milan"

Queste le prime parole di Olivier Giroud da giocatore del Milan, diffuse dal club rossonero sui propri canali ufficiali. Il nuovo numero 9 del Milan, arrivato dal Chelsea dove ha vinto l'ultima Champions League, e campione del Mondo con la Francia nel 2018, si è mostrato in un video-selfie in cui ha mescolato italiano e inglese per lanciare il messaggio sopra riportato.