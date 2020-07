5







di Nicolò Vallone

La Juventus non fa nemmeno in tempo a vincere il nono scudetto di fila, che già si escogita il modo di provare a impedirle il decimo. Nell'ambito delle discussioni sulle date e le modalità della Serie A 2020-2021, infatti, il Corriere della Sera e Panorama spiegano l'ipotesi del presidente della Figc Gabriele Gravina: una formula basata su gironi e playoff, qualcosa che nel campionato italiano non si vedeva dal 1945-46 (campionato del Dopoguerra).



LA PROPOSTA - Ecco dunque l'idea che Gravina potrebbe proporre dopodomani all'Assemblea di Lega: due gironi da 10 squadre, con andata e ritorno su 18 turni, più playoff per dodici squadre e playout per otto. Stando a questo schema, anche chi arriva sesto nella prima fase a gironi può poi lottare per lo scudetto in un contesto di gare a eliminazione diretta. Dove si sa, tutto può succedere. Con buona pace di chi riesce a costruirsi una posizione vincente grazie alla continuità e alla solidità che il lungo campionato a girone unico richiede. Ovvero, da nove anni a questa parte, la Juventus. IL MOTIVO - Ma in base a quali motivazioni può prender forma una tale snaturazione della Serie A? Come già accennato, tutto nasce dalla necessità di trovare delle date per far cominciare la prossima stagione concedendo un periodo di riposo adeguato dopo la fine di quella ancora in corso, e contemporaneamente di non farla finire troppo tardi nel 2021 perché l'11 giugno inizieranno gli Europei. In un primo momento sembrava che fosse vicino l'accordo per partire il secondo weekend di settembre, in linea con altre top leghe europee, ma alcuni presidenti come De Laurentiis hanno manifestato qualche perplessità preferendo rinviare il tutto al 3 ottobre. Ed ecco dunque la trovata balenata nella mente del presidente federale: rimescolare le carte del calendario e della struttura in modo tale da stare dentro le date... e dare più imprevedibilità allo scudetto. Perché quando una squadra è troppo forte per la concorrenza, vuoi non intervenire per aiutare le altre? Chissà cosa ne penseranno il club bianconero e tutti gli altri (e le televisioni).