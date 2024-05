Il periodo attuale della Juventus sembra essere segnato da un'incapacità persistente di ottenere risultati soddisfacenti, con il quinto pareggio consecutivo che ha alimentato una serie di delusioni per i tifosi. Nonostante l'anticipata certezza della qualificazione alla prossima Champions League, i risultati sul campo sono stati deludenti, portando a fare confronti impietosi con il passato.È stato sottolineato che questa Juventus di Massimiliano Allegri è stata la peggiore dal punto di vista dei risultati da quando Luigi Delneri era il tecnico.Con solo quattro vittorie in questo secondo girone stagionale e un totale di 67 punti in 36 giornate di campionato, la Juventus 2023/24 di Allegri si classifica al penultimo posto fra le ultime 14 stagioni bianconere. Questo dato fa riflettere, soprattutto se si considera che è superata soltanto dalla Juventus 2010-2011, la prima stagione del ciclo Marotta, guidata da Gigi Delneri, che aveva raccolto solo 57 punti alla 36ª giornata.Questi numeri mettono in evidenza le difficoltà e le delusioni che la Juventus sta affrontando in questa stagione, nonostante le aspettative e gli obiettivi prefissati. È chiaro che ci sono delle lacune da affrontare e dei miglioramenti da apportare se si vuole tornare a competere ai massimi livelli nazionali e internazionali. La direzione del club dovrà prendere decisioni importanti per affrontare questa situazione e ritrovare la strada del successo che ha caratterizzato la storia gloriosa della Vecchia Signora.