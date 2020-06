Nessuno in Italia fa giro palla meglio del Napoli. Lo riporta il CIES che ha analizzato quanto "corre" la palla in ciascun campionato. Ebbene, tra Serie A e Serie B solo il Napoli fa meglio della Juve: la squadra di Gattuso è la prima delle italiane (14° complessivo) con 10,9 km. Quella di Sarri è seconda in Italia (tra Serie A e B) e si piazza 36° posto in Europa con 10,5 km. Primi nel Vecchio Continente i tedeschi del Bayern Monaco (12,7) seguiti dal City di Guardiola (12,5) e dal Liverpool di Jurgen Klopp (12,3).