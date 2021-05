Partirà da Torino il prossimo Giro d'Italia e partirà tra poche ore. Si è allenato, nato a Conegliano come l'idolo Alessandro Del Piero. Ecco il suo messaggio affidato ai propri social: "Gambe e testa sono pronte per l'inizio del Giro d'Italia. Ma oggi il Cuore mi ha portato nella casa di una mia grande passione. Nella tappa di domani correrò anche in onore della mia squadra del cuore. La Juventus".