Cristiana Girelli quest'oggi era a Roma, e precisamente al Quirinale. L'attaccante della Juventus e della Nazionale ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, avvenuto nel pomeriggio insieme all'intera delegazione delle azzurre impegnate al Mondiale. "Come si riparte? Con lo stesso entusiasmo, quello con cui abbiamo difatti lasciato. Resta il rammarico, poi a luglio ripartiremo con la giusta motivazione e con una pazzesca carica. I gol? Ho segnato per una vita, sarà un'emozione che mi porterò sempre dietro. Ognuna di noi ha esperienza in più, da farne tesoro. Al Mondiale abbiamo dimostrato che con pochi mezzi, ma coon tanta forza di volontà, si possono raggiungere grandi risultati. Ora sarebbe giiusto avere i mezzi dei nostri colleghi maschi...".