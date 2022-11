Attraverso un post condiviso sul suo account Twitter, la calciatrice bianconera Cristiana Girelli ha voluto caricare le sue compagne di Nazionale in vista dei prossimi impegni.'Il fuoco vero non si spegne mai, a volte arde solo meno forte ed è proprio lì che serve prendere un respiro profondo, e ricominciare a soffiare tutti insieme per aiutare quella fiamma a riprendere vita. Un anno il 2022, fatto di gioie e delusioni con la maglia azzurra, un 2023 in cui motivazione e voglia di lavorare saranno fondamentali per rendere il cielo ancora più azzurro di prima. C’è un mondiale che ci aspetta. Forza azzurre sempre'.