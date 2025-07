Girelli trascina l'Italia femminile, doppietta e azzurre in semifinale dell'Europeo: 'Fatto qualcosa di storico'

Getty Images



L'Italia femminile in semifinale dell'Europeo: doppietta di Girelli contro la Norvegia

Una serata che l'Ion dimenticherà facilmente dopo la vittoria per 2-1 nei quarti di finale dell'Europeo contro la Norvegia. E soprattutto se la ricorderà, che è stata la protagonista assoluta del match. L'attaccante della Juventus Women ha infatti segnato una doppietta che è risultata decisiva per il successo della squadra allenata da Andrea Soncin e che porta le azzurre in semifinale. Un traguardo che mancava da addirittura 28 anni.

Le parole di Girelli dopo la vittoria

Girelli ha sbloccato la partita al minuto 50 segnando su deviazione dopo la conclusione di Cantore. Poi il pareggio della Norvegia firmato da Hegerberg e poi, quando ormai sembrava tutto pronto per i tempi supplementari, è arrivata la doppietta di Girelli che al 90esimo ha segnato di testa regalando un sogno all'Italia. Le azzurre in semifinale affronteranno una tra Svezia e Inghilterra.Girelli ha parlato alla Rai mostrando tutta la sua emozione: "Non so cosa dire, è inspiegabile. Si tratta di qualcosa che sognavamo, forse nel girone non abbiamo espresso il nostro miglior gioco anche a causa delle delusioni passate, oggi si è vista un’Italia diversa, soffrendo, e abbiamo fatto qualcosa di storico. Quando ho segnato non pensavo fosse il novantesimo e quando me ne sono accorta ho realizzato che ce l'avevamo fatta".Poi la dedica a Rosucci: "In questo momento la cosa più bella è vedere l’abbraccio con Rosucci, che ha passato momenti terribili e oggi voleva esserci anche solo sugli spalti. È una di quelle persone che trasmette energie positive. È la vittoria di tutto il calcio italiano e per le nuove generazioni".