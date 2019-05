Domani, alle ore 15, l'Italia femminile affronterà la Svizzera al Paolo Mazza di Ferrara. Sarà l'ultima gara prima della partenza delle ragazze di Milena Bertolini per il Mondiale francese, qualificazione conquistata proprio all'ombra del Castello Estense. "1 anno fa eravate in 6000 e, con il vostro calore, ci avete portato alla vittoria in rimonta nella partita che ci ha spalancato le porte di #francia2019. Domani, avremo bisogno dello stesso calore, affetto e vicinanza per quella che sarà l’ultima partita amichevole prima della nostra partenza per quel MONDIALE che sarà un po’ di tutti NOI". Parole e musica di Cristiana, attaccante della Juventus e della Nazionale, che ben figura nelle 23 convocate della CT. Su Instagram, sono in tanti a fare il tifo per lei.