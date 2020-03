Anche la calciatrice della Jha voluto promuovere, attraverso una storia su Instagram, la raccolta fondi promossa dal club:. La campagna lanciata dai bianconeri è volta a raccogliere donazioni per l’acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico degli ospedali di Torino e della Regione Piemonte. Dunque dopo il messaggio del presidente Agnelli e il supporto di Chiellini, anche Girelli ha voluto dare il suo contributo. Un’iniziativa lodevole quella dell’ambiente juventino, messo in quarantena in seguito alla positività al coronavirus di Daniele Rugani.