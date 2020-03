'Io mi chiedo come sia possibile un'ignoranza del genere...'. Il messaggio è chiaro, così come lo sono destinatari e mittenti: da una parte c'è Kurzawa, anima della festa (da assembramento) dei tifosi e con i tifosi del Paris Saint Germain al termine della vittoria contro il Borussia Dortmund, dall'altra c'è Cristiana Girelli, attaccante della Juve Women che ha dovuto rinunciare alla finale di Algarve Cup con la nazionale femminile. Un sacrificio che è ben in mente, per la 10 bianconera. Che certe scene, come noi, proprio non se le spiega...