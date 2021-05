Al canale Twitch della Juve, ecco le parole di Cristiana Girelli: "Siamo e sono molto contenta della stagione che abbiamo fatto. Peccato per la Coppa Italia perché avremmo voluto vincere anche quella. Mi dispiace che oggi ci siano solo tre ragazze perché credo che per quello che abbiamo fatto tutte avrebbero meritato un premio. Siamo già cariche in vista della prossima stagione".