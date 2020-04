A Sky Sport è intervenuta in diretta Cristiana Girelli, attaccante della Juve Women.



AUGURI - "Grazie a tutti. Volevamo fare una super festa, ma la vita è imprevedibile e decide sempre il destino. Sono contenta di festeggiare in famiglia: è inusuale, ma va bene così. La nipotina? Mi ha chiamato presto, poi è arrivata da me e voleva festeggiare".



GAMA - "Sorpresa? Andare d'accordo con Sara è semplice, basta essere se stessi. Lei ha questa maschera, ma ha valori profondi ed è un esempio. Coerente. Mi diverto a prenderla in giro. Stella? Perché quando giocavamo insieme a Brescia, nella notte di San Lorenzo, il giorno dopo ci siamo ritrovate al campo e Milena Bertolini che all'epoca era il coach del Brescia ci chiese se avevamo visto le stelle. Io ovviamente ho fatto uno dei miei Sketch e le ho detto: 'Ne vuoi vedere una adesso?' Ho mimato una stella e sono caduta per terra".



DOPO IL MONDIALE - Probabilmente il mondiale mi ha lasciato una voglia pazzesca di giocare e di migliorare e di riprovare quelle emozioni che abbiamo vissuto al mondiale. Purtroppo c'è una costante in questa vita che è il tempo e questo mi mette un po' l'ansia. Perché sapere che il tempo passa e tu non puoi fare nulla, ti fa capire che devi lavorare perché il tempo scorre e puoi solo lavorare su di te e sul modo in cui vivi. Quindi quando ho lasciato il mondiale ho pianto per molti giorni, però, poi non vedevo l'ora di tornare a giocare e di migliorami".



GLI AUGURI DI DEL PIERO - Girelli si commuove: "Sei fantastico, mi avete fatto un regalo enorme. Io lo guardo da quando ero piccola, un giorno avrei voluto la 10 della Juventus e ce l'ho fatta. Grazie, mi avete fatto vivere un momento bellissimo. Ale ha regalato sorrisi con la sua umiltà, io captavo il suo essere uomo. E' stato un esempio".