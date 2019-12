Il morale in casa Juventus Women è alto, altissimo. Le bianconere hanno vinto la loro decima partita di campionato in casa, chiudendo il 2019 con solo vittorie in Serie A nel campionato. Il capitano"L'approccio corretto per incanalare la partita nella giusta direzione - ha scritto Gama -. Chiudiamo al meglio quest'anno a dir poco indimenticabile. Un grazie ai nostri tifosi con cui abbiamo condiviso oggi un bel post partita e Buone Feste a tutti".La risposta di Girelli è spettacolare: "Non sapevo fossi già mamma stella. Commovente la seconda foto".