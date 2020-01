Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, parla al canale tematico della società del ritorno in campo di Cecilia Salvai: "". Proprio Salvai ha rilasciato una lunga intervista proprio a Juventus TV: "Essere qui oggi è un'emozione bella e un pò strana. Otto mesi fa qui è stata per noi e la mia squadra la partita più bella ed emozionante, che nessuno si aspettava. La prima cosa che ho pensato è che mi dessero qualcosa perché mi faceva troppo male il ginocchio. La prima cosa, davvero, speravo che qualcuno mi aiutasse. Le prime persone a cui ho pensato sono state quelle della mia famiglia perché erano tutti qua. Li volevo avvisare e stare tranquilli. Dirgli che non era successo nulla anche se non era vero".