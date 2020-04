"Riassaporeremo il significato, il sapore, la bellezza della parola INSIEME. . Miss you girls. Forza, Italia". Con queste parole l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha ricordato la Coppa Italia alzata esattamente un anno fa. La calciatrice bianconera ha sospeso sul più bello la sua stagione che la vedeva in testa alla classifica marcatori della Serie A femminile. Tornerà la normalità, tornerà il calcio e anche la bellezza di vedere in campo la Juventus Women.