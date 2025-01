Girelli raggiunge le 200 partite con la Juventus Women, la lettera: 'Ti prometto che lotterò ogni giorno'

Getty Images

La lettera di Cristiana Girelli alla Juventus

sempre più nella storia dellaL'attaccante ha raggiunto le 200 presenze con la maglia bianconera, un altro traguardo storico per la giocatrice italiana, che per l'occasione ha scritto una lettera alla Juve, riportata sul sito del club."Cara Juventus, oggi non è un giorno come gli altri. È un giorno speciale: un traguardo che segna 200 volte il mio amore per te. 200 volte il mio orgoglio.200 volte il mio cuore che batte forte per i tuoi colori.E come ben sai, questo cuore batteva per te già prima di incontrarti. Da quando quella bambina chiudeva la porta della sua camerettaOgni volta che alzavo gli occhi su quella maglia, su quel numero 10 che illuminava il mio piccolo mondo, sentivo dentro di me che c’era qualcosa di magico in te.

Immaginavo come potesse essere indossare un simbolo così grande senza sapere però che, un giorno, avrei avuto la fortuna di incontrarti, indossarti e sentirti in qualche modo mia.DUECENTO volte te. E quel 200 non è solo un numero. È la prova di un amore nato tra lo scorrere delle immagini alla tv, tra le mura di quella cameretta che ora vive su un campo con me sotto il peso e l’onore della tua maglia.e che quella magia mi avrebbe accompagnata ancora oggi. 200 volte te: solo un capitolo della nostra storia insieme.Ti prometto che ogni giorno, finché ne avrò la possibilità, continuerò a lottare per te con la stessa passione di quella bambina che sognava un amore così, davanti a quel poster.Con tutto il cuore, fino alla fine. Tua Cri".