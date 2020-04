Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women ha parlato in diretta sulla pagina Facebook Avvera Academy con Maria Elena Tosatto, mental coach. Ecco le sue dichiarazioni: "Prima mi allenavo a Vinovo, adesso in giardino con quello che ho a disposizione. Si cambiano un po' le abitudini, faccio gli allunghi sulla strada ed è molto diverso che farlo su un campo da calcio. Anniversario Stadium? Il 25 marzo di un anno fa abbiamo giocato allo Stadium. Tutti i ricordi mi sono ritornati nella testa e ho riguardato la partita. Rivedrò altre partite sia perché voglio vedermi giocare ma anche perché sono bellissimi ricordi. Italia? Ho esordito nel 2013 e ora sono quasi a 80 presenze. Ho segnato tanti gol, ho una media alta superando le 40 reti. I primi anni non giocavo titolare però entravo e facevo gol".