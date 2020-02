, calciatrice della Juventus, avrebbe dovuto sfilare alla Milano Fashion Week, per chiudere la sfilata di Laura Biagiotti, ma per l'aggravarsi delle protezioni per il coronavirus, ha dovuto rimandare. Ecco il suo messaggio: "La mia prima Milano Fashion Week! Oggi avrei dovuto chiudere la sfilata di Laura Biagiotti ma a causa dell'aggravarsi della situazione Coronavirus, il brand ha preferito non esporre gli invitati a rischi, sfilando a porte chiuse. Ho seguito la sfilata sul sito e mi sono innamorata della nuova collezione Ringrazio di cuore Laura Biagiotti per la fiducia e per avermi voluto al suo fianco in passerella. Vi mostro il look che avevamo scelto!​"