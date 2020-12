Cristiana Girelli, attraverso i propri profili social, ha voluto mandare un messaggio a squadra e tifosi per commentare l'uscita della Juventus Women dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Lione: "Il risultato di ieri non cancella ciò che di buono abbiamo fatto nella partita di andata. Nel calcio NIENTE succede PER CASO. Abbiamo capito che con coraggio, organizzazione e sacrificio siamo riuscite a mettere in difficoltà le favorite per questa Champions. Pensiamo a cosa è mancato, solo per avere la spinta per continuare a lavorare e arrivare a quel livello. Il progetto c'è. La società c'è. La fame e la determinazione anche. KEEP GOING GIRLS".