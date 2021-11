Segna sempree tiene in vita l'avventura dellein Champions League: la zampata che vale doppietta e pareggio contro il, arrivata al 90' su grande giocata di Staskova, è di vitale importanza. Sarà decisivo, con ogni probabilità, il match di ritorno con le tedesche in programma il prossimo 18 novembre, con il Chelsea che è già quasi qualificato. Al termine del match, direttamente dal profilo Twitter ufficiale della Juventus Women, Girelli ha mandato un messaggio: "Ciao ragazzi, è stato fantastico avervi qui stasera, mi raccomando continuate a seguirci perché il nostro cammino in Champions non finisce qui. Fino alla fine forza Juve".