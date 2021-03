Ha vinto, Cristiana. Di squadra e individualmente: l'AIC l'ha coronata questa sera come MVP della scorsa stagione per quanto riguarda il campionato italiano. Grande gioia per la super attaccante bianconera, che attraverso i suoi social ha voluto esternare la sua felicità. "Indipendentemente dalle differenze, il lavoro di squadra può essere riassunto in cinque brevi parole: Noi crediamo in un altro. Sono davvero orgogliosa di aver ricevuto questo premio perchè significa che qualcun'altro ha creduto in me, che la mia squadra ha creduto in me. Come ho sempre detto un singolo individuo non può nulla senza una squadra. Per questo devo ringraziare le mie compagne, le mie avversarie che mi hanno votato, lo staff tecnico-medico e la società juventus perchè questo ambiente mi ha permesso e mi permette ogni giorno di poter lavorare ed esprimermi al meglio. Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare, e fare di tutto per arrivarci. Grazie a tutti e, come sempre, AD MAIORA".