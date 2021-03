"Mi dicevo hai fatto i Mondiali, puoi fare anche una serata a Sanremo". Così Cristiana Girelli ha raccontato l'ansia vissuta prima di salire sul palco di Sanremo, per rappresentare il calcio femminile.



Un fatto che il Corriere dello Sport racconta così: "«Ero emozionatissima - diceva ieri mattina prima di raggiungere Vinovo per gli allenamenti - Mi dicevo hai fatto i Mondiali puoi anche fare una serata a Sanremo. L’impatto con quel palco è stato fortissimo, immagino col pubblico cosa deve essere. Quando sei lì tremano le gambe. Piano piano però mi rilassavo e mi è dispiaciuto che sia durato poco, stavo prendendo confidenza. Le scale? Non ci ho pensato, la discesa è andata bene, non è così terribile come si crede»".



E ancora: "Cantare? Una canzone tutta mia meglio di no, ma qualcosa l’avrei fatta, un duetto con qualcuno".



"Non so se esista già una mia erede. Di giovani calciatrici veramente forti ce ne sono tante tra le ‘99, 2000, 2001. Il futuro è garantito. La Nazionale è al sicuro. Io vorrei la freddezza di Panico sotto porta e il cinismo di Morace. E mi sento un mix di Del Piero e Baggio, numeri dieci puri".