Le parole di Cristiana Girelli ai canali ufficiali della Juventus, dopo il rinnovo di contratto:



RINNOVO - “Questo rinnovo per me significa tante cose, la principale è felicità. Sono molto felice di continuare a vestire questa maglia per qualche altro anno ancora e spero di farlo per molti anni. Non ho mai avuto dubbi, questa è casa mia, la Juve è la mia famiglia e questa maglia una seconda pelle. Contenta di poter aiutare la squadra nei prossimi anni, mi rende felice e quando sei felice non vuoi essere da nessun’altra parte”



OBIETTIVI – “Continuare a vincere ancora, il più possibile. Confermarsi in campionato non sarà facile, mi immagino un campionato più competitivo, con squadre che vogliono vincere. In Champions delle notti bellissime, emozionanti e ognuna di noi le vuole rivivere e la società stessa credo voglia andare avanti in una competizione che ti lascia qualcosa di magico”



FUTURO - “Vivo di emozioni, il calcio me ne sta dando tantissime, come dico sempre c’è una fiamma che ognuno ha dentro che si alimenta con le passioni. Da quando sono arrivata questa fiamma è cresciuta, abbiamo vissuto tantissime cose belle che aiutano questa fiamma ad alzarsi. Il futuro non mi spaventa, se sono qui sono certa che la fiamma continuerà ad alimentarsi. Sono convinta di essere nel posto giusto e i prossimi anni saranno belli. Continuare a vestire questa maglia è quello che ho sempre voluto”.