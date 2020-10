Dal sito ufficiale Juventus.com:

5 SU 5 La Juve Women ha vinto tutte le prime cinque gare di campionato per il secondo anno di fila. L'ultima squadra ad esserci riuscita è stata il Brescia nel 2016-2017 e nel 2017-2018.



IL PRIMO QUARTO D'ORA La Juce è tornata a segnare due gol nei primi 15 minuti in Serie A dopo la sfida contro il Verona del 22 dicembre 2018 (Bonansea al 6' e Aluko al 9').



GOL VELOCISSIMO La rete di Cristiana Girelli che ieri ha sbloccato il risultato (segnata dopo 3 minuti e 24 secondi) è la più veloce della stagione. Ed è anche la più veloce della Juve in campionato dopo quella segnata contro il Verona a novembre 2019.



HURTIG MARCATRICE Tra le giocatrici con almeno due presenze in questo campionato, Lina Hurtig è quella con la media gol più alta: 1 ogni 35 minuti.



CONTRO LA VIOLA La Fiorentina è rimasta a secco di gol in 5 partite su 6 disputate in Serie A contro la Juventus. Il 4-0 di ieri è stato anche il successo più largo delle bianconere contro le viola in campionato.