Girelli esulta dopo Juventus Women-Roma: 'Questa maglia è la mia seconda pelle, la dedica è per noi che abbiamo sofferto tanto'

, attaccante della, è intervenuta in conferenza stampa per analizzare la vittoria della formazione bianconera contro la Roma nella prima giornata della Poule Scudetto di Serie A, griffata da una sua straordinaria tripletta. Di seguito le sue parole."E' una tripletta che ha un peso diverso, sono davvero contenta soprattutto per la prestazione delle ragazze, abbiamo fatto una partita di sofferenza, da grande squadra, siamo andati in vantaggio, poi sotto, ma abbiamo avuto la forza di restare in partita ed era fondamentale. Era una partita chiave per il nostro obiettivo, ma ne mancano ancora sette. Vogliamo affrontarle come se fossero tutte finali. La dedica? A noi, a chi è arrivato quest'anno, a chi ha sofferto negli ultimi due anni perché sono stati di sofferenza, ma ci sono serviti come lezione e sono molto contenta che la Juve sia di nuovo lì. Ora dobbiamo portare a termine il nostro lavoro perché ce lo meritiamo".

"Sotto il profilo dei goal no perché ci sono stagioni in cui ho segnato di più però devo dire che ogni stagione è diversa e adesso sicuramente mi sento bene, però è anche più facile perché un attaccante quando è in fiducia riescono cose che magari prima non uscivano. Sono felice della fiducia che ho sempre ricevuto e sto cercando di ripagarla in campo. Io vado al campo ogni giorno per migliorarmi tecnicamente e fisicamente"."Un messaggio per Soncin? No, per me stessa, per la Juve e per noi. Ho semplicemente tanta voglia di giocare sempre e lottare per qualsiasi maglia che indosso. Quella della Juventus è la mia seconda pelle, ma anche quella della Nazionale è quella che sogni da bambina, e quando vengo chiamata in causa cerco sempre di dare il 100% quindi sono contenta che oggi sia andata così"."I campionati li vinci se hai un gruppo forte e unito. Solo se sei davvero unito puoi venire fuori dai momenti difficili. Abbiamo fatto una Champions che non ci ha regalato soddisfazioni e avrebbe potuto lasciare strascichi importanti, però sono contenta perchè chi è arrivato quest'anno si è messo subito a disposizione e ha capito dove è e quanto sia importante questa maglia. Chiunque giochi sa cosa significa stare qui e quanto pesa questa maglia".