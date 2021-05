Cristiana Girelli si racconta al canale Twitch della Juventus: "Avevo il campetto dell’oratorio a 20 metri da casa. Seguire le orme dei miei genitori? Ci ho provato ma il calcio mi impegnava tanto. Magari tornerò a studiare, mio papà si è impegnato tanto per fare il farmacista e studiare è una fortuna".



JUVE - "La mia passione per la Juventus è nata dai miei due idoli calcistici, Baggio e Del Piero. Ho avuto la fortuna di vederli giocare contro in un Brescia-Juventus: rimasi folgorata dalle giocate di Alessandro. Da piccola poi volevo sempre la palla, qualsiasi cosa cadesse a terra la calciavo… anche mia sorella".



SCUDETTI - "Ho vinto 9 Scudetti ma il mio obiettivo è di vincerne altri. Almeno arrivare in doppia cifra. A fine carriera vorrei vincerne almeno 15".



NUMERO 10 – "I magazzinieri ci danno la maglia arrotolata. Io prima di ogni partita la srotolo, poi la appendo, tutta ordinata e quando torno dal primo giro in campo me la guardo bene. La maglia della Juve è una responsabilità come indossare quella 10 che tutti i bambini o le bambine sognano".



FUTURO – "Penso che non riuscirò a smettere con il calcio. Poi magari quando smetterò, farò la coach perché voglio insegnare quanto imparato in carriera".