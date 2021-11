Le parole di Girelli in conferenza nel post Juve-Wolfsburg: "Fino alla fine è il nostro motto e l'abbiamo interpretato alla grande. Sognavo questa serata, nel giorno del compleanno di Del Piero segnare una doppietta allo Stadium, non ci avrei creduto. Un punto importante ci tiene vive per la qualificazione. In Germania proveremo a vincerla"PRIMO TEMPO - "Difficoltà, volevamo prenderle alte, le distanze si sono allungate e hanno trovato spazio, le squadre tedesche fisicamente sono devastanti. Nel secondo tempo una reazione e loro hanno segnato nel momento migliore. Questa squadra ha carattere e abbiamo portato a casa un punto importante"PERCORSO - "Speravamo di arrivare ai girono era il nostro obiettivo. Come ha detto il direttore siamo andate all'Università da matricole ma ci siamo comportate bene. Sapevamo di incontrare squadre esperte, manca ancora un passettino, il fattore tecnico è fondamentale"COME TREZEGUET - "In Champions non avevo segnato perché abbiamo giocato contro squadre forti, i gironi permettono più partite. Sono felicissima, la fortuna mi ha aiutato, la palla è arrivata e sono stata lucida nel metterla in porta. Il secondo gran palla di Caruso"MENO GOL - "Tanti impegni e ci stiamo gestendo, Posso stare a secco in campionato se poi segno una doppietta in Champions. Il gioco del mister è diverso, più di occupazione degli spazi, l'anno scorso ero il punto di riferimento ora svario. Un calcio che mi piace, stimoli nuovi. Con Montemurro ho imparato tantissimo. Sto segnando meno ma la squada vince"WOLFSBURG - Fisicamente devastanti, sono forti, un semplice contrasto arrivano forte. L'importante in queste partite è gestire il fattore tecnico, tenere la palla e rifiatare con la palla tra i piedi se no rincorri e sprechi energie. Dobbiam omigliorare ma so che il mister ha già la soluzione. Una partita molto dispendiosa, ce la giochiamo. Passi in avanti ma non ci accontentiamo. Vogliamo passare il turno adesso e ce la vogliamo giocare fino alal fine