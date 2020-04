Protagonista insieme a Claudio Marchisio nella nuova puntata di A Casa Con La Juve, Cristiana Girelli ha raccontato un curioso particolare sui Mondiali disputati la scorsa estate: "La tripletta? Non c'erano dubbi sui tacchetti usare. Difficilmente uso quelli a 6, o i misti. Bella emozione, molto particolare. Pallone a casa? Eravamo a Vinovo e dovevamo fare un servizio per l'Uefa in vista dei Mondiali. Ricordo che era domenica mattina, c'era questa troupe e avevo visto il pallone dei mondiali. Fino a quel momento l'avevo visto sul web. Chiesi alla ragazza che gestiva tutto se potessi tenermelo, lei disse di no. Che doveva fare il giro di tutte le squadre. E ho detto che l'avrei preso al Mondiale ed eccolo qua. Ho fatto una fatica a prenderlo perché l'Uefa non voleva lasciarmelo. Sono riuscita a recuperarmelo. Questo era il pallone del girone, ottavi e quarti sono stati con quest'altro pallone. Me l'hanno dato sgonfio..."