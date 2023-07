Attraverso il suo account Instagram, la calciatrice bianconera Cristiana Girelli ha postato un messaggio in occasione dei 100 anni della presidenza Agnelli.'JUVENTUS, sei tante, tantissime cose.Sei la giornata di addio di Alex del Piero in tribuna con le lacrime.Sei lacrime di gioia nel giorno della mia firma sul primo contatto bianconero.Sei quel bianconero che, in realtà nel profondo, diventa tanti colori bellissimi e pieni di vita.Sei quella parte di vita che ti fa sentire più viva, più felice, più a casa.Sei la stessa casa che sai che proteggerai sempre con coraggio, orgoglio, AMORE e GRATITUDINE.ETERNA GRATITUDINE'.