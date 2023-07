, con la numero 10 bianconera e azzurra che si è presa le copertine del debutto delle Azzurre al Mondiale femminile. Entrata all'83' al posto di Dragoni, solo quattro minuti dopo ha segnato di testa su cross di Boattin decidendo la gara contro l'Argentina, vinta 1-0. E Girelli si è lasciata andare in lacrime dopo il gol e Italia che sale in testa al gruppo G insieme alla Svezia. Sabato 29 alle ore 9.30 il secondo impegno, con l'ultima partita del girone che è in programma mercoledì 2 agosto alle 9 contro il Sudafrica.