Cristiana Girelli da record. E' suo il volto della Juventus Women che conquista l'Italia e che mira all'Europa. Bomber con il numero 10 è entrata nella maggior parte dei gol bianconeri, specialmente in quelli più importanti. Dopo la rete a San Siro di lunedì sera, Girelli ha timbrato anche oggi, il gol del vantaggio contro la Fiorentina, il gol numero 250 della storia del club. Ma non solo. La sua è una rete da record: con il gol di oggi, infatti, raggiunge il record di Patrizia Panico. Sono le uniche due calciatrici ad aver trovato la via del gol in tutte le prime 5 gare stagionali di Serie A.