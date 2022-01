Cristiana Girelli ha appena iniziato il proprio ciclo vaccinale: a ufficializzarlo è stata la Juventus attraverso una nota sul proprio sito. Così ha commentato la giocatrice: "Purtroppo dovrò stare ferma per due settimane. Per due settimane non potrò allenarmi con le mie compagne né potrò esserci alle due partite in programma. La mia passione. La mia professione. Il mio lavoro si deve fermare perché "dilettante". Mi dispiace. Sempre con la speranza viva che la situazione in Italia possa migliorare il più velocemente possibile. Più forte di prima. Cristiana".