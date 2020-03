L'attaccante della Juve Women e della Nazionale Italiana, Cristiana, si è affidata a una Instagram Story per raccontare il suo stato d'animo in questo momento. Tra le mani il libro di Sparks, 'Come un uragano', ma in testa pensieri ancor più impattanti: "Oggi sarebbe stata la vigilia di Juve-Roma - le sue parole -. Invece siamo qui, nel silenzio interrotto dalle sirene delle ambulanze che passano ogni 10 minuti. Pregando che tutto questo finisca il prima possibile".