Girelli dopo Milan-Juventus Women: 'Scudetto? Fino a quando la matematica...'

Getty Images

Dopo la clamorosa vittoria per 6-0 contro il Milan, Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Le parole dell'attaccante della Juventus Women."Siamo contente, è un buon margine ma finché la matematica non ci dirà quello che deve dirci lotteremo in tutte le partite. I conti si fanno alla fine, viviamoci ogni partita: questa è la nostra mentalità. Sappiamo che la poule scudetto è difficile. Affronteremo squadre forti e competitive"."Per me non è mai scontato esserci. Mi auguro di essere convocata, lo sapremo solo prossima settimana. Sono a 13 gol ma potevano essere di più, quest’anno creiamo tanto e io faccio solo la finalizzatrice. Sono comunque contenta perché facciamo questo calcio che ci diverte. E soprattutto vinciamo che è la cosa che più conta".