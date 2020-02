, centravanti della Juventus Women, si gode la doppietta che ha archiviato il Derby d'Italia, giocato ieri a Vinovo., una di fronte all'altra, anche al femminile. Una sfida delicata, vinta 5 a 1 dalle bianconere, con Girelli appunto che ha segnato prima su rigore, poi con un bel destro a giro che ha chiuso definitivamente la partita. Così, ha commentato su Instagram dopo il successo: "Ci voleva cuore, coraggio e soprattutto rabbia. Una rabbia che se riconosci e la fai tua è in grado di darti quella forza in più.. La rabbia è solo l'altro lato della passione. Quella passione che in ogni partita ha e avrà bisogno del coraggio e soprattutto della rabbia per metterci il cuore. Un grande gioco. Un grande squadra. Un grande cuore".