E comunque,

chi non ride mai non è una persona seria.

Il calcio è fermo a causa del coronavirus, nonostante alcuni club siano tornati in campo per gli allenamenti individuali. Intanto, l'attaccante della Juventus Women, Cristianaha postato una foto su Twitter con questo commento: "E comunque, chi non ride mai non è una persona seria". Insomma il calcio manca a tutti, tifosi e calciatori compresi, ma sono emozioni che si spera possano tornare presto.