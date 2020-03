Cristiana Girelli parla a Tuttosport dopo il rigore decisivo in Algarve Cup, contro il Portogallo, che ha permesso alle azzurre di vincere 2-1 a tempo scaduto: ""Non è stato facile - le parole dell'attaccante della Juve Women -. Da quando l'arbitro fischia a quando vai sul dischetto passano di solito pochi secondi. Stavolta sono stati più di 2-3 minuti. Un'eternità un una situazione simike. Mi sono presa il pallone e ho pensato solo a concentrarmi al massimo. Sapevo l'importanza di quel rigore e come avrebbe pesato se lo avessi fallito. Ma a me piace prendermi le mie responsabilità, la nostra ct a inizio partita aveva indicato le possibili rigoriste, io sono la prima della lista".



PARTITA - "Nei primi 45' abbiamo sbagliato un pò l'atteggiamento e tatticamente abbiamo avuto qualche problema contro un avversario peraltro di spessore. Poi sono venute fuori tutte le nostre qualità".



MONDIALE - "Carattere, cuore, voglia di vincere sempre e non mollare mai, appunto l'Italia del Mondiale. Che si può dire ha ormai queste doti e queste caratteristiche".



SALVAI - "Il ritorno di Cecilia è una grande gioia, abbiamo condiviso tutte la sua tristezza per non aver partecipato al Mondiale. Lo avrebbe meritato. Quanto al blocco Juve non può che essere motivo di orgoglio per il club. E non scordiamoci che in panchina c'era anche Caruso".



JUVE - "La nostra società lavora e punta moltissimo sulle calciatrici italiane e ciò è importante per tutto il movimento".