Cristiana Girelli, attaccante della, sta trascinando anche la Nazionale italiana. Le azzurre, impegnate nell'Algarve Cup hanno vinto nel finale contro il Portogallo. Dopo un primo tempo in sofferenza, è stata proprio Cristiana Girelli, a firmare il gol decisivo. Ecco il contenuto del post Instagram: "Portogallo Italia 1-2! Un primo tempo sicuramente non da Italia. Nel secondo è uscito il carattere e l’orgoglio che a questa squadra non manca mai. Ps: quando dicevo che ci volevano 90 minuti per costruire un nuovo ricordo, non intendevo proprio TUTTI e 90 i minuti".