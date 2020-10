Cristina Girelli show. Cinque partite, sei gol, quindici punti: ha iniziato così la stagione la centravanti delle Juventus Women, eguagliando il record di Patrizia Panico, l'unica riuscita ad andare sempre in gol in tutte e cinque le prime giornate di campionato. Con un'altra rete domenica sul campo del Bari, penultimo in classifica, sarà record assoluto. Juve-Fiorentina, tra l'altro, è stata seguita da 135 mila spettatori medi, diventando il match di Serie A Femminile più visto da inizio stagione.