Sullo sfondo la doppia sfida di qualificazione ai Mondiali, con un Europeo da dimenticare. Ai canali ufficiali della Nazionale femminile ha parlato, ecco le sue parole: "Il sogno mondiale passa da queste due partite decisive. Siamo arrivate a questo punto del percorso in modo positivo. È un sogno che vogliamo rivivere, abbiamo tantissima voglia di rivincita dopo l’Europeo. Ho trovato le ragazze molto determinate e con quella voglia di rivincita che c’è. Giocare due partite importanti e decisive ci aiuta a tirare fuori qualcosa di più, sono sicura sarà così. Io capitano? Stare qui è un onore, la fascia da capitano è un qualcosa in più. Mi dispiace non ci siano Cernoia, Salvai, Gama, Bergamaschi e tante che hanno fatto il percorso fin qui. Giocheremo per loro sicuramente".